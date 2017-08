Hautes-Alpes : un garçon de huit ans meurt pendant une sortie en canyoning

Un garçon de huit ans est mort, ce mardi, pendant une sortie en canyoning sur la commune de Saint-Clément-sur-Durance, dans les Hautes-Alpes. Le petit garçon faisait une sortie en famille, encadré par des professionnels. Une enquête a été ouverte.

Un garçon de 8 ans est mort ce mardi lors d'une sortie en canyoning dans un torrent des Hautes-Alpes, sur la commune de Saint-Clément-sur-Durance. Les circonstances exactes de l'accident, qui s'est produit aux alentours de 15h dans le torrent du Couleau, n'étaient pas encore connues ce mardi. Une enquête a été ouverte.

Une sortie encadrée par des professionnels

Selon les secours, la victime faisait une sortie en eaux vives avec ses proches et d'autres familles, encadrée par des professionnels. Les pompiers et la CRS de montagne des Hautes-Alpes sont intervenus. Les investigations sont en cours et un officier de police judiciaire était encore sur place en fin d'après-midi.