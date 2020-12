Hautes Alpes : un skieur de randonnée meurt, emporté par une avalanche

Soyez prudents en montagne ! Le manteau neigeux est instable et ce mardi, un skieur de randonnée est mort, victime d'une avalanche, sur la commune de Villar d'Arène, à la limite entre l'Isère et les Hautes-Alpes. Une enquête a été ouverte et confiée au PGHM de Briançon.

Ce mardi 22 décembre, vers midi, une grosse plaque 600 mètres de long, 200 de large, s'est détachée sous la crête de Chaillol, à 2500 mètres d'altitude, à cheval sur les communes de Villard d'Arène et de Mônetier-les-Bains.

Un skieur de randonnée emporté

Trois skieurs de randonnée et leur guide ont été emportés, une personne a été légèrement blessée. Mais la coulée a poursuivi sa course folle et a fauché un autre skieur de randonnée, qui évoluait seul, 20 mètres plus bas.

D'importants secours mobilisés

Le groupe a aussitôt alerté les secours qui se sont rendus rapidement sur place. 7 hommes du PGHM de Briançon, 2 secouristes du PGHM de l'Isère et une équipe cynophile ont travaillé d'arrache-pied pour retrouver le skieur.

Mais la victime n'a pu être localisée que vers 13H, sous près de deux mètres de neige, après avoir été trainée sur 180 mètres par l'avalanche. L'homme, âgé de 58 ans, né a Briançon mais domicilié sur la Côte d'Azur, est décédé.

Une enquête pour homicide involontaire ouverte

Une enquête pour homicide involontaire a été confiée par le parquet de Gap au PGHM de Briançon. La responsabilité du guide pourrait être engagée s'il est démontré que c'est son groupe qui a déclenché la coulée.