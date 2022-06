Hautes-Pyrénées : 10 plaintes recensées pour des piqûres dans des soirées, mais pas de GHB

Antoine Petitcollin, toxicologue et expert judiciaire pour la Cour d'appel de Pau, Pierre Aurignac, procureur de la République de Tarbes, et le colonel Sébastien Hamel, commandant du groupement départemental de gendarmerie des Hautes-Pyrénées

10 plaintes ont été déposées dans les Hautes-Pyrénées concernant des piqûres survenues dans des soirées. C'est le chiffre communiqué ce vendredi par le parquet de Tarbes. Pour autant, le procureur explique qu'à ce jour, rien ne permet de prouver que ces personnes ont été victimes d'une injection de drogue ou d'une autre substance. Ce qui veut dire que les analyses réalisées chez les plaignants ne révèlent aucune présence de GHB "anormale" puisque le corps humain produit du GHB.

Pierre Aurignac, procureur de Tarbes, insiste sur la vigilance à avoir ces prochaines semaines : "Il y a beaucoup de situations qui peuvent mettre une personne dans une situation semblable mélanger du cannabis et de l'alcool. Cela peut produire les mêmes effets, la désinhibition, la perte de mémoire. Chez les organisateurs, on ne peut qu'appeler à de la prudence. Ne pas abandonner son verre n'importe où. [...] Dans la mesure du possible il faut mettre en place la plus grande prudence sur un événement qui doit rester festif et ne doit pas entraîner de psychose chez nos concitoyens."

Lors des analyses, les laboratoires vérifient la présence de 100 substances, dont le GHB. Antoine Petitcollin, toxicologue et expert judiciaire pour la Cour d'appel de Pau : "Le GHB est une substance produite naturellement par l'organisme et qu'on retrouve donc quand on réalise des prises de sang ou des prélèvements d'urine. À ma connaissance, il y a un cas où le GHB a été retrouvé mais c'est parfaitement normal. Ce qui fait la différence entre une possible administration et une production naturelle, c'est la quantité. Tant que la quantité est inférieure à un certain seuil, la présence de GHB est tout à fait normal."

Si certains ont l'impression d'être victime de ces piqûres, ils peuvent continuer à déposer plainte. Il y en a besoin pour faire avancer l'enquête insiste le colonel Sébastien Hamel, commandant du groupement départemental de gendarmerie des Hautes-Pyrénées. Par ailleurs, le risque infectieux est extrêmement faible selon les autorités. Ce qui veut dire qu'il y a très peu de risque d'attraper VIH ou hépatite après avoir été piqué.