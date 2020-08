Hautes-Pyrénées : accident mortel pour un alpiniste au cirque de Troumouse

Il était un peu plus de midi, ce samedi 15 août, lorsque les CRS du Secours en montagne de Gavarnie ont été appelés pour la chute d'un alpiniste, au cirque de Troumouse. L'homme, un Madrilène âgé de 46 ans n'a pas survécu à cette chute de 300 mètres de haut.

Il était parti avec ses quatre compagnons, eux aussi Espagnols, dans la matinée, depuis l'auberge du Maillet, en bas du cirque de Troumouse, point de départ de nombreuses randonnées. Les cinq hommes, expérimentés, ont alors décidé d'entreprendre une course de crête de 8 kilomètres, la traversée des crêtes de Troumouse, qui se fait en général dans la journée. Une randonnée classée "peu difficile" dans la cotation des alpinistes, avec de nombreuses zones de marche, et assez peu d'escalade. Mais les secours en montagne la décrivent comme "très exposée au vide à certains endroits".

C'est au niveau de l'un d'eux que cet alpiniste à alors dévissé, et fait une chute mortelle. Les secours ont récupéré son corps en hélicoptère, et ont aussi évacué son camarade le plus proche dans la corsée. Les trois autres sont rentrées par leurs propres moyens et ont été auditionnés par les CRS, ce samedi soir, pour tenter de comprendre les causes de l'accident, pour l'heure toujours inexpliqué.