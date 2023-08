Hautes-Pyrénées : appel à témoins lancé pour retrouver Mattéo, randonneur perdu vers Saint-Lary

Un appel à témoin est lancé dans les Hautes-Pyrénées pour retrouver Mattéo Michel. L'appel est relayé par la gendarmerie qui cherche depuis plusieurs jours ce randonneur de 20 ans. Le jeune homme parti le mardi 1er août 2023 voulait atteindre le pic du Lustou, vers le Rioumajou, à Saint-Lary-Soulan . Mattéo avait prévenu ses proches qu'il était perdu dans le brouillard, depuis ses parents sont sans nouvelles de lui. Si vous avez des informations vous pouvez appeler les gendarmes au 17 ou au 05.62.98.60.07.

Mattéo est parti du parking de Frédancon

"Les gendarmes de la brigade de Vignec font appel à la population dans l'espoir de recueillir des témoignages qui permettraient de retrouver Mattéo, disparu à l’occasion d’une randonnée sur le secteur du Rioumajou" peut-on lire dans le communiqué transmis par la gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

Recherches menées avec hélicoptère, drones et chiens

Voici la description de Mattéo : il s'agit d'un jeune homme qui mesure 1.83m, de corpulence sportive et qui pèse 78 kg. Il était vêtu, le jour de sa disparition, d’un short sombre, d’un tee-shirt, de chaussures type baskets de trail, de couleur orange vif et d’un sac à dos noir type tactique avec des scratchs et divers écussons.