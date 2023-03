Hautes-Pyrénées : des ossements, possiblement humains, retrouvés sur un chantier à Séméac

Des ossements ont été retrouvés près de la voie ferrée de Séméac (Hautes-Pyrénées). Les ouvriers ont prévenu la police, qui est intervenue et a envoyé ces morceaux de squelette au laboratoire pour les analyser et tenter de déterminer s'il s'agit d'ossements humains, les dater et en tirer des informations sur leur origine.

Des ossements humains ?

Selon la procureure de la République de Tarbes, Bérengère Prud'homme, "le plus gros fragment ressemble à une calotte crânienne humaine, mais cela reste incertain pour le moment en l'absence du reste du crâne". En attendant les résultats, qui ne devraient pas être connus avant "plusieurs mois" selon le Parquet, les enquêteurs cherchent à faire le rapprochement avec d'éventuelles disparitions dans le secteur. Il est néanmoins "peu probable qu'ils obtiennent des informations utiles tant que nous n’auront pas de datation des os, qui ne semblent pas récents", conclut la procureure de Tarbes.