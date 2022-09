Hautes-Pyrénées : encore un décès sur les routes ce weekend, les contrôles seront renforcés

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme mis en cause, âgé de 35 ans, conduisait en étant très alcoolisé sur la départementale 817, à Tournay. Il roulait vite et il a doublé la voiture d'une famille, un couple et leur petite fille. Il s'est rabattu sur eux en voyant une voiture arriver en face. La mère de famille, âgée de 50 ans, est décédée sur le coup, précise le procureur de la République de Tarbes. Son mari est grièvement blessé, il est toujours hospitalisé et très choqué, comme leur fille de 13 ans.

Selon les secours, le choc a été très violent, puisqu'il a projeté contre un arbre l'un des deux véhicules.

Renforcement des contrôles routiers

C'est la 4e victime décédée sur la route en moins de deux semaines dans les Hautes-Pyrénées. C'est "une situation inadmissible" selon les mots du Procureur de la République de Tarbes qui annonce que les autorités ont constaté de nombreuses infractions au code de la route, comme la conduite en état d'ivresse, sous stupéfiant mais aussi des dépassements dangereux et souvent le non respect des panneaux stop ou des feux rouges. Le parquet annonce donc que les contrôle routiers seront plus nombreux et que les réponses pénales seront significativement réhaussées.