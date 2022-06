Hautes-Pyrénées : le propriétaire de Jacquie et Michel mis en examen pour proxénétisme aggravé

Michel Piron, créateur du site pornographique Jacquie et Michel, installé dans les Hautes-Pyrénées, a été présenté ce vendredi à un juge d'instruction parisien avec quatre autres personnes en vue d'une mise en examen notamment pour proxénétisme aggravé et traite des êtres humains en bande organisée.

Selon le parquet de Paris, Michel Piron, créateur du site pornographique Jacquie et Michel, a été présenté ce vendredi matin à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour "proxénétisme aggravé, traite des êtres humains en bande organisée, viols et complicité de viols, viol avec torture et acte de barbarie". Au total 5 personnes sont mise en examen, dont Araceli, la femme de Michel Piron, tous deux domiciliés dans les Hautes-Pyrénées, à Odos.

Ces mises en examen interviennent dans le cadre d'une enquête ouverte en janvier 2020 à Paris pour viols et proxénétisme, suite à un signalement de la part d'associations féministes. Des actrices avaient assuré avoir été contraintes à des pratiques sexuelles hors normes et douloureuses, et sans avoir été consentantes.

Connu pour la publication de vidéos pornographiques amatrices et locales, Jacquie et Michel avait notamment publié deux vidéos à Lannemezan, notamment en 2012 selon La Dépêche du Midi.