L'homme de 70 ans qui avait disparu depuis mardi 22 juin dans la vallée des Gaves en Hautes-Pyrénées a été retrouvé sain et sauf ce jeudi 24 juin. Il s'était perdu dans la montagne après être parti randonner, et a erré près de deux jours avant de tomber sur des promeneurs.

Hautes-Pyrénées : le randonneur disparu retrouvé sain et sauf

Tout est bien qui finit bien, plus de 24h après le lancement de l'appel à témoins pour retrouver Jean-Louis Guiraud, 70 ans, disparu dans la montagne dans le secteur de la vallée des Gaves, dans les Hautes-Pyrénées. Le randonneur a été retrouvé sain et sauf ce jeudi 24 juin : il a recontacté dans la matinée sa femme, qui avait lancé l'alerte auprès des secours de montagne.

Perdu dans la montagne

Ce septuagénaire, originaire d'Argelès-Gazost, expert de la montagne, n'avait pas donné signe de vie depuis ce mardi 22 juin. Il était parti randonner sans téléphone et sans indiquer d'itinéraire précis, et n'était pas rentré de la journée. L'homme s'était en fait égaré, ne retrouvait plus le sentier de randonner.

Il a erré presque deux jours, trouvant refuge dans des cabanes isolées selon les CRS. Il a plusieurs fois tenté de redescendre des hauteurs, mais sans succès, les passages pour y arriver étant trop escarpés.

Après plus de 24h d'errance, il a fini par tomber sur deux randonneurs à Soum Arrouy, et est parvenu à joindre sa femme, qui a prévenu les secours. Les recherches, très actives depuis la disparition, ont été suspendues. Les secours indiquent que le septuagénaire va bien.