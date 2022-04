Hautes-Pyrénées : les gendarmes alertent, des faux billets de cinéma circulent

En Bigorre, les gendarmes alertent : de faux billets de 20 euros et 50 euros, utilisés sur des tournages de cinéma, circulent dans notre département. Les commerçants ont été alertés. Voici comment les démasquer.

Il faut être averti pour détecter ces faux billets de 20 et 50 euros. Plus d'un an après leur apparition sur le marché français, ces faux billets sont arrivés en Bigorre. Les gendarmes ont lancé l'alerte samedi 16 avril, par un post sur leur page Facebook.

Ce sont les gendarmes des Hautes-Pyrénées qui ont donné l'alerte, samedi 16 avril, sur leur page Facebook. © Radio France - Gendarmerie 65

C'est le deuxième avertissement, après le premier, il y a plus d'un an par la Banque de France auprès des commerçants bigourdans. Mais heureusement, la plupart d'entre eux sont désormais équipés pour identifier les faux billets, soit avec des crayons qui marquent la monnaie falsifiée, ou bien avec des détecteurs par lampe ultra-violets (UV).

Un investissement d'une trentaine d'euros devenu nécessaire tant les faux billets circulent en ligne, par exemple, deux billets falsifiés de 20 euros s'achètent moyennant 14 euros sur des sites de e-commerce grand public.

Comment les reconnaître ?

A part les commerçants, donc habitués à les identifier, tout le monde peut se retrouver avec un faux billet dans son portefeuille. Ceux qui circulent dans les Hautes-Pyrénées ont été utilisés pour des tournages de cinéma et ils peuvent être facilement repérés, à condition de faire attention à certains détails :