Hautes-Pyrénées : nouveau chemin pour les passeurs de drogue?

Tarbes, France

Mardi 12 février les douaniers de Gaud ont intercepté, à la sortie du tunnel de Bielsa dans les Hautes-Pyrénées, une voiture immatriculée au Royaume-Uni avec à son bord 242 kg de résine de cannabis. Le chauffeur, un Canadien de 54 ans, a été jugé en comparution immédiate lundi 18 février.

Cinq ans de prison

Cet homme s'est présenté comme un chef d'entreprise, originaire de la province de l'Ontario au Canada. Jamais condamné en France il a expliqué à l'audience qu'il avait déjà écopé de quatre ans de prison déjà pour trafic de cannabis au Maroc. Hier le tribunal correctionnel de Tarbes l'a condamné à cinq ans de prison et 480 000€ d'amende douanière.

Une source du parquet de Tarbes s'étonne du chemin emprunté par ce trafiquant, selon nos confrères de l'AFP, "il a un profil atypique et le circuit est étonnant, ce n'est pas fréquent de passer par le tunnel de Bielsa". D'ordinaire les prises se font sur les axes autoroutiers via le col du Perthus, l'Andorre ou le Val d'Aran. La drogue était cachée un peu partout dans le véhicule et conditionnée dans des sacs thermosoudés. Le conducteur arrivait d'Espagne et faisait route probablement vers l'Angleterre.