Hautes-Pyrénées : un homme meurt dans un accident de la route à Lhez

Un accident de la route mortel, ce dimanche 21 mai, dans les Hautes-Pyrénées. Un homme âgé d'une vingtaine d'années est mort sur la départementale 817, à Lhez, entre Tarbes et Bordes. Il s'agit d'une sortie de route, son véhicule est seul en cause d'après les pompiers des Hautes-Pyrénées, prévenus à 11h30. On ignore pour l'heure les causes de cet accident aux conséquences dramatiques.

