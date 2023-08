Hautes-Pyrénées : un homme de 45 ans meurt dans un crash de parapente au col du Tourmalet

Un homme de 45 ans est mort dans un accident de parapente survenu ce samedi 5 août vers 15h sur le versant ouest du col du Tourmalet, côté Barèges, sur la commune de Sers (Hautes-Pyrénées). Il volait à bord d'un parapente biplace avec un moniteur. L'encadrant, âgé de 51 ans, est grièvement blessé. Il a été évacué en urgence absolue à l'hôpital de Pau par l'hélicoptère Choucas 65 de la gendarmerie.

L'accident est survenu peu de temps après le décollage du parapente. Pour une raison pour l'heure inconnue, les deux hommes sont retombés alors qu'ils se trouvaient entre 20 et 30 mètres au-dessus du sol. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Une vingtaine de CRS du secours en montagne de Gavarnie, de gendarmes du PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne) d'Oloron et de pompiers des Hautes-Pyrénées sont intervenus.