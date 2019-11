Hautes-Pyrénées : un passeur interpellé par les douanes avec un groupe de clandestins dont un bébé

Dans la nuit de mardi à mercredi, les douanes pyrénéennes ont intercepté au péage de Capvern sur l'A64 un passeur qui tentait d'emmener en France sept personnes sans papiers dont quatre femmes et un bébé. Les passagers ignoraient leur destination finale.

Capvern, France

C'est la brigade des douanes de Cierp-Gaud (Haute-Garonne) qui est intervenue mardi soir sur un contrôle routier sur l'autoroute A64, la Toulouse-Tarbes. Peu après minuit, au péage de Capvern (Hautes-Pyrénées), ils interceptent une voiture immatriculée en Espagne. À l'intérieur, un conducteur et sept passagers, deux hommes, quatre femmes et un enfant âgé d'un an environ. Aucun des passagers n'est en mesure de présenter des papiers d'identité. Les douaniers comprennent vite qu'ils se trouvent face à une tentative d’immigration clandestine.

Un passeur africain avec des papiers espagnols connu pour trafic de migrants

Le conducteur originaire d’Afrique de l’Ouest, détenteur d’un titre de séjour en Espagne, est défavorablement connu des autorités espagnoles pour des faits d’aide à l’immigration clandestine, c'est un passeur notoire. Ses passagers ignorent leur destination finale.

Les douaniers n'ayant pas compétence en la matière, toutes ces personnes ont été remises aux services de gendarmerie sur instruction du Parquet de Tarbes.