Hautes-Pyrénées : un randonneur espagnol miraculeusement sauvé après une chute de 100 mètres

Le randonneur de 63 ans a survécu à une chute de plus de 100 mètres dans le Massif du Néouvielle ce mardi 7 Juillet. Un miracle témoignent les sauveteurs.

Le randonneur espagnol était parti ce mardi 4 Juillet au matin faire l’ascension du pic d’Estaragne dans le massif du Néouvielle. C’est son ami qui a donné l’alerte vers 14 heures, dans un appel aux sauveteurs de la gendarmerie de Haute-Montagne de Pierrefitte-Nestalas.

Blessé, mais en vie

Son compagnon de randonné vient de faire une chute de plus de 100 mètres . Il a dévissé sur un névé, il ne le voit plus, il est très inquiet . Le randonneur espagnol âgé de 63 ans est secouru par les gendarmes du PGHM , médicalisé sur place. Il est transporté par hélicoptère vers l’hôpital de Tarbes, il souffre d'un gros traumatisme crânien et de multiples contusions sur tout le corps , mais il a la vie sauve. « Un miracle » témoignent les sauveteurs qui sont intervenus sur cet accident en haute-montagne.

"Il a dévalé sur une distance de totale de 300 mètres entre la neige et le rocher , il s'est arrêté sur une petite terrasse. Il était conscient et vivant ." témoigne Mathieu Bonhomme, l'adjudant au secours en montagne des Haute-Pyrénées.