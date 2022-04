L'animal a été découvert en partie dépecé dans un champ ce mardi matin sur la commune de Loubajac. Le ou les auteurs de cet acte de barbarie ont emporté les meilleurs morceaux. L'éleveur est sous le choc et son troupeau est complètement effarouché.

Hautes-Pyrénées : une vache tuée et découpée dans son pré à Loubajac

A Loubajac au Nord de Lourdes, une vache laitière, une montbéliarde de 600 kilos a été retrouvée morte dans un champ mardi matin de bonne heure. Elle a été en partie dépecée sur place.

Le syndicat des jeunes agriculteurs souhaite que les auteurs de ces faits puissent être retrouvés et punis. Une enquête de gendarmerie a été ouverte et le syndicat a lancé un appel à témoins.

Mathilde Pénin, la Présidente des JA 65 explique que la vache a été découverte "au milieu du pré avec tout l'arrière découpé et une partie du devant aussi. C'est quelqu'un qui est venu délibérément tuer la vache, qui l'a découpée et qui a emporté les meilleurs morceaux pour lui."

Pour l'agriculteur c'est un choc. Il est installé depuis longtemps sur la commune et il est reconnu pour la qualité de son élevage. "Il est très blessé par ce qui c'est passé", explique la dirigeante du syndicat agricole. Son troupeau en plus, est maintenant complètement effarouché. "Il n'y a plus moyen d'approcher les autres vaches" qui ont du être fléchées avec des calmants pour pouvoir être mises en sécurité à l'intérieur.