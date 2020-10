Hauts-de-Seine : 400 kilos de cannabis, 20 kilos de cocaïne et 930.000 euros saisis à Courbevoie

Importante saisie de drogue et d'argent lundi à Courbevoie (Hauts-de-Seine). L'enquête sur ce trafic a duré un an. Elle a permis de saisir 930 000 euros en liquide, 400 kg de cannabis, 20 kg de cocaïne et 1,3 kg d'herbe.