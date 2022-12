Hauts-de-Seine : des tags "menaçants" envers des policiers découverts dans un immeuble de Châtenay-Malabry

Des tags "menaçants" envers des policiers ont été découverts par des agents dans un hall d'immeuble de la commune de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), a appris franceinfo ce jeudi 30 décembre auprès de la préfecture de police de Paris, confirmant une information de RMC.

Ces inscriptions ont été découvertes entre mardi et mercredi. "Des constatations ont été réalisées" et "les fonctionnaires concernés ont pu déposer plainte", ajoute la préfecture, sans pouvoir préciser le nombre de plaintes déposées.

Des mots "obscènes" et des "menaces"

Selon Emmanuel Quemener, représentant du syndicat Alliance dans les Hauts-de-Seine, il y avait "un mur entier rempli de bas en haut". Contacté par franceinfo, il assure qu'on pouvait y lire "les noms, prénoms et les plaques d'immatriculation de certains policiers" mais aussi des mots "obscènes" et des "menaces" envers les proches des fonctionnaires. Le syndicaliste parle de "quatre collègues de la BAC" principalement visés.

Le syndicat Alliance police nationale, membre d'un bloc syndical majoritaire chez les gardiens de la paix, "prend ces menaces au sérieux" et demande "une identification et une incarcération" des auteurs. Il estime également que l'administration doit "faire ce qu'il faut" si des agents souhaitent, après ces menaces, "être mutés et relogés".

Des "attaques indignes" selon Laurent Nunez

Le préfet de police s'est rendu dans la circonscription mercredi. Un déplacement prévu en amont de cette découverte, mais Laurent Nunez "a témoigné son soutien" aux agents, déclare la préfecture, il est "particulièrement attentif à l'enquête menée par les services judiciaires pour identifier le ou les auteurs" de ces inscriptions.

Sur Twitter, le préfet de police a d'ailleurs posté ce message mercredi : "Aujourd’hui, je suis allé à la rencontre des policiers de Colombes et de Châtenay-Malabry, pour les remercier pour leur action au quotidien et pour leur témoigner tout mon soutien face aux attaques indignes dont ils ont fait l'objet."

La préfecture de police ajoute que les opérations de sécurisation renforcée vont se poursuivre sur le secteur et rappelle que d'autres tags avaient été découverts le 5 décembre dernier sur les murs de deux halls d'immeubles de Châtenay-Malabry, dont celui qui fait aujourd'hui à nouveau l'actualité. Les policiers avaient déjà, alors, découvert des inscriptions "injuriantes" et "menaçantes" envers des fonctionnaires de la circonscription mais aussi les plaques d'immatriculation de certains d'entre eux.