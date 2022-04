Hauts-de-Seine: deux femmes portent plainte contre des policiers pour violences volontaires et injure publique

Les faits remontent au 14 avril dernier et ce seraient produits sur le pont de Clichy dans les Hauts-de-Seine. La vidéo de la scène avait circulé sur les réseaux sociaux. La version des deux femmes et celle des policiers différent largement.

Dans un premier temps ce sont les policiers qui ont déposé plainte, samedi 16 avril 2022. Les trois fonctionnaires ont porté plainte pour "outrage", "rébellion en réunion" et "violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique". La Préfecture de Police, dans un Tweet, a expliqué que les deux femmes ont traversé la route, alors que la patrouille de policiers avait "actionné les avertisseurs sonores et lumineux pour contrôler un véhicule en infraction". Dans ce tweet, la Préfecture de Police explique que "malgré l'urgence de la situation les deux femmes ont traversé la route outrageant les policiers et se sont soustraites au contrôle au milieu d'une foule qui s'interposait".

À la suite de ce dépôt de plainte, le Parquet de Nanterre a ouvert une enquête. Mais, ce jeudi 21 avril, les deux jeunes femmes ont porté plainte à leur tour ... contre les policiers, avançant une version bien différente.

L'AFP a pu consulter leur plaine déposée contre X. La plainte est déposée pour "violences volontaires" et "injure publique" par personnes dépositaires de l'autorité publique. Les deux jeunes femmes de 24 et 23 ans expliquent qu'elles traversaient le passage piéton quand une voiture de police a activé les gyrophares, pour "forcer le passage". Toujours selon leur récit, la voiture de patrouille a ensuite "brusquement freiné au milieu de la voie en arrivant à leur niveau". Un policier en serait sorti, pour mener un contrôle, et aurait alors asséné "plusieurs gifles" à l'une d'entre elles. Celle-ci dénonce également un plaquage ventral. Deux policiers auraient aussi "tenté d'arracher le voile" de celle-ci. Deux autres policiers sont accusés d'avoir frappé la seconde jeune femme au niveau du dos et de la poitrine, de l'avoir insulté de "sale pute", avant qu'elle "ne perde connaissance".

Dans leur plainte, les deux jeunes femmes dénoncent aussi un contrôle d'identité "illégal en la forme" car fondé sur "le seul élément distinctif des deux jeunes femmes" à savoir le port du hijab.