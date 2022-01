Hauts-de-Seine : l'école Ravel de Meudon, toute neuve, saccagée par des vandales

Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2022, à Meudon, plusieurs personnes se sont introduites dans l’école Ravel et ont saccagé les locaux, indique la mairie. Les murs ont été dégradés et des feux ont été allumés. Les dégâts sont importants. L'école, qui venait d'être rénovée, avait rouvert le 3 janvier.

Les enfants et les enseignants de l'école Ravel à Meudon (Hauts-de-Seine) ont eu une très mauvaise surprise ce mardi matin. Dans la nuit de lundi à mardi (3 au 4 janvier 2022), leur école a été vandalisée. Plusieurs personnes se sont introduites dans les locaux et elles ont tout saccagé, indique ce mardi matin la mairie de Meudon dans un communiqué.

Les dégâts sont très importants

Les vandales ont dégradé le bâtiment et ils ont allumé plusieurs incendies. Malgré l'intervention rapide des pompiers qui a permis de maîtriser ces départs de feu, les dégâts sont importants souligne le maire.

Impossible ce mardi d'accueillir les enfants. Les élèves ont eu classe ce mardi matin à la ludothèque de Meudon-la-Forêt. Ils intégreront ensuite, provisoirement, les locaux de l’école la Ruche le temps des travaux de remise en état de l’école Ravel.

L'école venait d'être rénovée - Mairie de Meudon

Cette situation est un crève-cœur pour la municipalité, car cette école était toute neuve. Elle avait ouvert le 3 janvier 2022 après des travaux de rénovation très importants menés par la Ville de Meudon.

L'école a été saccagée - Mairie de Meudon

"La Mairie condamne avec la plus grande fermeté ces actes criminels et s’associe pleinement à l’enquête en cours pour identifier les coupables", précise le maire qui ajoute qu'au-delà des dégâts matériels, "de tels actes _portent aussi atteinte au symbole qu’est l’école de la République, lieu sanctuaire_, où tous les enfants doivent pouvoir grandir et s’épanouir".

La Municipalité adresse tout son soutien aux enfants, aux familles et aux équipes éducatives fortement marqués par cette situation.