Hauts-de-Seine : le maire de Châtillon soupçonné de favoritisme dans l'attribution de marchés publics

Le maire LR de Châtillon (Hauts-de-Seine) Jean-Pierre Schosteck, 77 ans, est soupçonné de favoritisme dans l'attribution de plusieurs marchés publics,indique le parquet de Nanterre. Il a été mis en examen pour "détournement de fonds publics", "favoritisme" et "abus de biens sociaux".

Le maire LR de Châtillon (Hauts-de-Seine) Jean-Pierre Schosteck, 77 ans, qui ne se représente pas, a de nouveau affaire à la justice.

Il avait été condamné en septembre 2013 à un an de prison avec sursis pour "favoritisme" et "prise illégale d'intérêts" dans l'attribution de marchés publics. La peine avait été abaissée à six mois de sursis en appel.

Le maire est à nouveau soupçonné de favoritisme dans l'attribution de plusieurs marchés publics, indique le parquet de Nanterre. Une enquête a été ouverte. Elle vise pour l'instant deux personnes : le maire et le gérant d'une société immobilière basée à Neuilly-sur-Seine.

Les deux hommes ont été interpellés mardi et placés en garde à vue au sein de la Brigade de répression de la délinquance économique de la Police judiciaire de Paris.

L'affaire remonte à 2014. Une enquête avait alors été ouverte par le parquet de Nanterre pour des soupçons de marchés public truqués, indique une source judiciaire.