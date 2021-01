Hauts-de-Seine : livraison et vente à emporter interdites de 22h à 6h du matin

Le préfet des Hauts-de-Seine interdit la livraison et la vente à emporter de nourriture et de boissons entre 22 heures et 6 heures du matin, annonce ce lundi soir la préfecture dans un communiqué. "Les activités de livraison par les établissements exerçant des activités de restauration et de débits de boissons, en soirée et la nuit, favorisent des déplacements sur la voie publique et des regroupements de livreurs dans, et aux abords des établissement, contrevenant ainsi au couvre feu", justifie la préfecture des Hauts-de-Seine.

_"Ces regroupements sont susceptibles de contribuer à la propagation du virus alors que la situation sanitaire se dégrade dans le département et exige de limiter au maximum les interactions sociale_s" poursuit le préfet.

Au début du second confinement, la préfecture de Police de Paris avait déjà pris la même décision, à cause de "groupements de personnes" sur la voie publique en plein confinement lié à la crise sanitaire.