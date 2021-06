Hauts-de-Seine : simulation d'un gros accident ferroviaire en gare de Meudon dans la nuit de dimanche à lundi

Si vous habitez Meudon et que vous entendez des sirènes à répétition cette nuit, pas d'inquiétude : c'est un exercice. La préfecture des Hauts-de-Seine organise une fausse catastrophe ferroviaire en gare de Meudon Val Fleury, sur la ligne du RER C, entre 22h et 5h du matin. Le but est de "permettre à tous les acteurs de la gestion de crise de s’entraîner en cas d’évènement grave (catastrophe naturelle, accident industriel, acte terroriste…)" faisant de nombreuses victimes, explique la préfecture.

Des secours, du personnel municipal et...des figurants grimés

Plusieurs dizaines de personnes seront mobilisées, de la SNCF, de la mairie de Meudon, des services de police, des pompiers ou encore du SAMU. Pour rendre l'exercice plus réaliste, 90 figurants, dont certains seront grimés, seront présents à proximité de la gare Meudon Val-Fleury. Les riverains seront susceptibles d'entendre du bruit etde voir des dégagements de fumée du tunnel et des drones. Enfin le parking municipal près de la gare sera fermé. "Cet exercice sera joué sur le terrain à Meudon, dans et aux abords de la gare de Meudon Val-Fleury ainsi qu’au centre opérationnel départemental situé à la préfecture à Nanterre afin de tester la coordination entre les services", précise la préfecture.