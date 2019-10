Le RER C est partiellement interrompu ce lundi matin, après la découverte d'un corps sur les voies ferrées dans les Hauts-de-Seine.

Hauts-de-Seine : un corps retrouvé sur les voies ferrées, le RER C partiellement interrompu

Issy-les-Moulineaux, France

Les pompiers et les policiers interviennent ce lundi matin à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, après la découverte d'un corps sur les voies ferrées du RER C. Le corps est celui d'une femme. Pour l'instant, les autorités ne connaissent pas les circonstances de sa mort.

Après cette découverte, le trafic du RER C est perturbé : il est partiellement interrompu entre la station Champs-de-Mars Tour-Eiffel et Saint-Quentin en Yvelines, Montigny-le-Bretonneux et Versailles Château. Il devrait reprendre à 9h, selon les prévisions.

La SNCF recommande de prendre le tram T2, les Transilien L, N ou U.