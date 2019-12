Hauts-de-Seine : un homme dépose des recours et bloque des logements, des promoteurs dénoncent une escroquerie

La Fédération des promoteurs immobiliers d'Ile-de-France saisit la justice, contre un homme qui dépose de nombreux recours à l'encontre de projets immobiliers. Conséquence : la construction de plus de 1.500 logements a été bloquée en un an dans les Hauts-de-Seine.

Hauts-de-Seine, France

Des promoteurs immobiliers dénoncent une escroquerie. La Fédération des promoteurs immobiliers d'Ile-de-France vient de lancer une action en justice contre un homme qui est parvenu, via sa société, à bloquer la construction de plus de 1.500 logements dans les Hauts-de-Seine, indique la fédération dans un communiqué. Elle a saisi le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre, en déposant plainte contre lui et sa société en raison de faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie.

La fédération explique que Vassili Pernet, cet habitant des Hauts-de-Seine, et sa société VP Invest, "est à l'origine de plus de 20 recours gracieux et contentieux à l'encontre de différents programmes immobiliers" en 2018 et 2019 dans le département, principalement dans les villes de Colombes, Asnières-sur-Seine, Courbevoie et Boulogne-Billancourt. Conséquence de ces recours : la construction de plus de 1.500 logements a été, ou est encore, ralentie ou bloquée.

Plus de 1.500 logements bloqués

C'est le cas notamment d'une opération comprenant une école maternelle et une école primaire, "aujourd'hui retardée et qui pourrait être abandonnée", indique la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) d'Ile-de-France. "Ces multiples et quasi systématiques recours contre nos permis de construire n’ont vraisemblablement qu’un seul but : faire signer aux promoteurs des protocoles transactionnels", déplore Pierre Bibet, délégué général de FPI d'Ile-de-France.

"En effet, normalement, entre la recherche du foncier à la livraison des logements, il s’écoule 3 ans en moyenne. L’ennemi des promoteurs, c’est le temps. De tels recours parasitent le déroulement normal des opérations alors que les promoteurs sont engagés à construire dans des délais stricts. Certains promoteurs sont donc contraints de conclure des protocoles dans lesquels ils versent des sommes d’argent en contrepartie de l’arrêt des recours", ajoute-t-il.

Les recours de Vassili Perinet et de sa société ont donc bloqué l'équivalent de près de 5% de la production annuelle de logement réalisée par les promoteurs franciliens, estime la fédération.