Hauts-de-Seine : une rixe à coups de clubs de golf dans la rue et dans un bus, 24 personnes interpellées

Une rixe a éclaté à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, ce jeudi, selon la Préfecture de Police de Paris. Via un tweet, elle détaille qu'une trentaine d'individus se sont affrontés à coups de clubs de golf et de brise-vitres notamment, dans la rue et dans un bus.

La police a été rapidement appelée sur place. Elle a procédé à 24 interpellations et a sécurisé la zone.