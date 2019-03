Havrais détenu en Russie : sa famille, inquiète, demande à la justice française de faire la lumière sur son arrestation

Le Havre, France

Un Havrais détenu en Russie depuis plusieurs jours. Gurvan Le Gall, 40 ans, est accusé d'avoir voulu corrompre des policiers lors d'un contrôle d'identité. Les faits se sont déroulés le jeudi 21 mars, dans la ville de Togliatti, au bord de la Volga située à près de 1000 kilomètres de Moscou. Il leur aurait proposé un pot de vin d'environ 200 euros pour faire passer le fait que son visa n'était pas validé par l'administration russe.

L'homme a été placé en détention provisoire, le samedi 23 mars, dans l'attente d'un éventuel procès. Pendant ce temps là, au Havre, sa famille, qui ne souhaite pas réagir mais qui est très inquiète, a engagé un avocat. Le premier défi de Maitre Alexandre Delavay est - dans un premier temps -"de récolter un maximum d'informations qui soient fiables". L'avocat au barreau de Paris est en lien avec l'avocat de Gurvan Le Gall en Russie, le Ministère des Affaires étrangères en France ainsi que les autorités consulaires. "Le but c'est de savoir comment va Gurvan Le Gall, où il est, pourquoi il a été incarcéré, dans quelles conditions il est incarcéré, ce qui lui est reproché et puis l'objectif aussi c'est d'avoir une visibilité sur la suite de la procédure".

La corruption, un crime selon le droit russe

Une procédure qui devrait être traitée vraisemblablement selon le droit russe. En Russie, la corruption est considérée comme un crime grave, réprimé lourdement. C'est d'ailleurs pour cette raison, et toujours conformément au droit russe, que le Havrais a été placé en détention préventive. S’il devait être reconnu coupable des charges retenues contre lui dans un procès à venir, Gurvan Le Gall risque, selon son comité de soutien en Russie, jusqu’à 8 ans d’emprisonnement.

Ce comité, composé d'amis russes, de connaissances ou de collègues de travail de Gurvan Le Gall, s'est formé dans la foulée de son arrestation. Sur place, ils relaient les informations glanées dans la presse locale, recueillent les messages de soutien et cherchent surtout à donner un maximum de visibilité à cette affaire qui reste floue, de façon à faire pression sur les autorités russes.

Il connait parfaitement les procédures, c'est quelqu'un de rigoureux qui fait tout dans les règles" - Guillaume, un ami de Gurvan Le Gall

Certains d'entre eux refusent d'ailleurs de croire que Gurvan Le Gall a de lui même voulu corrompre les agents de police. "Ça ne lui ressemble pas", estime Guillaume, un proche de Gurvan rencontré au Havre. "Ça fait 10 ans qu'il fait des allers-retours entre la Russie et la France, c'est un fou amoureux de la langue, de la culture, il a une entreprise de conseil et d'enseignement franco-russe donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les procédures, précise son ami,et puis c'est une personne qui fait vraiment tout dans les règles, cela me paraît même bizarre qu'il n'ait pas fait valider son visa".

D'autres, en Russie, dénoncent "un coup monté de la part des autorités". La thèse circule d'ailleurs sur des sites d’information locaux qui affirment que des agents de lutte anti-corruption ainsi qu'un traducteur se trouvaient à proximité avant son interpellation, laissant croire que le Français est tombé dans un guet-apens. De son côté, l'avocat de la famille Le Gall appelle à la plus grande prudence vis à vis des informations relayées dans la presse russe, mais conclut : "on est mobilisé, on le sera jusqu'au bout, pour le faire sortir le plus rapidement possible".