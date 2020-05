Hayat Boumeddiene, veuve du terroriste de l'Hyper Cacher, est visée par une nouvelle enquête antiterroriste

Hayat Boumeddiene, veuve du terroriste de l'Hyper Cacher est-elle toujours vivante ? Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête en avril pour association de malfaiteurs terroriste et criminelle à l'encontre de cette jeune femme de 31 ans, compagne religieuse d'Amedy Coulibaly, l'un des terroriste des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher en janvier 2015. Elle s'était enfuie en Syrie juste avant les attentats et depuis plus personne ne savait où elle se trouvait. Elle est, depuis, la femme la plus recherchée de France.

Selon les informations de France 2, en mars une "revenante" a affirmé à des juges français avoir vu Hayat Boumeddiene vivante en octobre dernier, dans un camp situé dans le nord-est de la Syrie. Toujours selon cette présumée djihadiste, Hayat Boumeddiene aurait réussi à s'enfuir du camp. Un témoignage jugé suffisamment crédible par les services de renseignements et la justice pour qu'une enquête soit relancée.

Les dernières images connues d'Hayat Boumeddiene ont été prises à l'aéroport de Madrid, le 2 janvier 2015, juste avant les attentats de Charlie Hebdo. Le système de vidéosurveillance la montre passant le filtre de sécurité avant d'embarquer sur un vol à destination d'Istanbul en Turquie. Elle a été ensuite donnée pour morte par un témoignage en mars 2019.

Hayat Boumeddiene fait partie des 14 personnes renvoyées devant la cour d'assise spéciale lors du futur procès des attentats de janvier 2015, repoussé au mois de septembre en raison du covid-19.