Hécatombe sur les routes de l'été, le préfet de Haute-Garonne appelle à un "sursaut collectif"

Le préfet d'Occitanie et de Haute-Garonne Étienne Guyot lance un appel au "sursaut collectif " pour stopper l'hécatombe sur les routes depuis le début de l'été. "Le mois d’août, qui n’est pas terminé, est particulièrement meurtrier pour les usagers de la route en Haute-Garonne : 8 décès sont à déplorer depuis le début du mois. En août 2020, une seule personne avait trouvé la mort sur nos routes" remarque le préfet.

"J’ai demandé aux forces de sécurité un renforcement des contrôles pour réprimer tous les comportements qui accroissent les risques d’accidents : téléphone au volant, conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, vitesse excessive, etc." prévient Étienne Guyot.

"La sécurité sur la route est l’affaire de tous. J’en appelle à tous les conducteurs, quel que soit le type de véhicule, à faire preuve de responsabilité : des vies sont entre vos mains !"

Le préfet de Haute-Garonne lance cet appel au lendemain de l'accident dramatique qui a coûté la vie à une mère de famille et sa fille de 13 ans. Sa fille cadette de 11 ans est en réanimation à l'hôpital. Leur voiture avait été percutée de plein fouet mardi soir sur une route du Lauragais, à Bourg-Saint-Bernard. Le conducteur du monospace qui les a percutées roulait très vite et sans permis de conduire. Ce dernier lui avait été retiré après de multiples infractions routières.

En Haute-Garonne, 48 morts depuis le début de l'année

Depuis le début de l’année, on comptabilise 48 décès liés à des accidents de la route en Haute-Garonne, contre 37 à la même date en 2020 et 35 en 2019. Au total, 53 personnes avaient été tuées en 2020 et 63 en 2019. Si le nombre d’accidents corporels par mois ne varie pas en juillet et août depuis 2019 (environ 60 par semaine), ces accidents sont beaucoup plus graves en 2021, puisque 17 personnes sont décédées depuis début juillet, contre 7 en 2020 et 10 en 2019. Les usagers vulnérables sont les plus touchés, avec 6 motards, 2 cyclistes et 2 piétons tués, indique la préfecture.

Selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), l’augmentation n’est pas aussi forte au niveau national : 313 personnes sont décédées sur les routes en juillet 2021 en France métropolitaine, contre 293 en juillet 2020, soit 20 personnes tuées de plus (+7 %) par rapport à 2020, mais 15 de moins qu'en juillet 2019 (-5 %).