Hedi "effondré" après la libération du policier soupçonné de l'avoir gravement blessé à Marseille

Après 40 jours passés en détention, le policier soupçonné d'avoir gravement blessé Hedi, 22 ans, d'un tir de LBD (lanceur de balles de défense) à la tête, en marge des émeutes à Marseille début juillet, a été remis en liberté ce vendredi.

Pour la jeune victime, c'est un énorme coup dur, d'après son avocat, maître Jacques-Antoine Preziosi. "Il est effondré. Il a le sentiment d'avoir fait l'objet d'une tentative d'assassinat. C'est son vécu à lui, dans sa chair et dans sa tête. Donc il a beaucoup de difficulté à imaginer que tous ses agresseurs soient en liberté."

Les craintes de son avocat : une concertation entre policiers

De son côté, l'avocat craint que les policiers ne puissent profiter de cette libération pour se concerter et établir ensemble une version commune à donner dans cette affaire. "Pour se protéger, les policiers vont raconter des histoires comme ils en racontent depuis le début. Ils s'adaptent à la réalité au fur et à mesure qu'elle se révèle. Heureusement qu'on a les vidéos, sinon ce serait une catastrophe", explique Me Jacques-Antoine Preziosi.

L'avocat du policier affirme quant à lui avoir "rétabli un lien de confiance avec le juge". Me Pierre Gassend affirme que son client "a pu s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés". Par ailleurs, la décision de libération du policier est assortie de plusieurs conditions : il est "placé sous contrôle judiciaire", avec interdiction d'exercer, interdiction d'entrer en contact avec la victime ou avec les trois autres policiers mis en cause dans cette affaire, interdiction aussi d'entrer en contact avec tout membre du groupe de policiers intervenant le soir des faits.