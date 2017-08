Hélène Martini, l'impératrice de la nuit parisienne est morte à la veille de ses 93 ans

Elle était parfois surnommée l'impératrice de la nuit parisienne. Hélène Martini est décédée samedi dernier à Paris à la veille de ses 93 ans. Elle avait régné pendant 37 ans aux Folies Bergère et mené une vie rocambolesque.

L'impératrice de la nuit parisienne, Hélène Martini est décédée des suites d'une longue maladie samedi dernier à Paris. La femme de 92 ans avait régné sur un empire de 17 cabarets et salle de spectacles, dont le mythique music-hall des Folies Bergère dont elle a été à la tête pendant 37 ans.

Les Bouffes Parisiens, la Comédie de Paris, Mogador, les cabarets-clubs Raspoutine ou Shéhérazade : son surnom ne lui était pas attribué par hasard, Hélène Martini a régné sans partage sur le monde du spectacle parisien. Un monde qu'elle a embrassé dès son arrivée dans la Capitale, en 1945, quand elle est devenue mannequin aux Folies Bergère.

Une vie rocambolesque

Hélène Martini est née en Pologne, d'un père français et d'une mère russe. L'occupation allemande et soviétique a décimé sa famille et l'a poussée à la fin de la Seconde Guerre mondiale à émigrer à Paris. Elle y arrive en 1945 et commence mannequin aux Folies Bergère. La loterie a ensuite changé sa vie...

Peu de temps après son arrivée dans la Capitale, Hélène Martini gagne trois millions de francs à la loterie. Elle arrête de travailler et dépense son argent en beaux habits et en livres. C'est dans une librairie du quartier latin qu'elle rencontre Nachat Martini, un avocat et ancien agent secret qui avait été contraint de fuir la Syrie en 1947. Le couple se marie en 1955 et décide d'acheter des cabarets à Pigalle.

Nachat Martini décède en 1960 d'une crise cardiaque. Sa veuve étendra ensuite son empire, acquérant quatre autres théâtres parisiens (Les Bouffes Parisiens, le Mogador, la Comédie de Paris et les Folies Bergère), ainsi que des cabarets-clubs. En 2011, après 37 ans de règne sur les Folies Bergère, elle estime avoir "assez travaillé" et vend le théâtre.

L'impératrice est décédée dans son appartement rue Pigalle samedi dernier des suites d'une longue maladie. Elle sera enterrée dans le caveau familial, aux côtés de son mari.