Hellemmes : sept personnes interpellées lors d'une rave-party interrompue par la police

Une cinquantaine de fêtards s'étaient réunis dans la nuit de samedi à dimanche dans les sous-sols d'un bunker. Alertée par le voisinage, la police a mis fin à cette fête clandestine avec, à la clé, sept interpellations, 31 verbalisations, et la saisi du matériel.

Ils pensaient pouvoir faire la fête toute la nuit mais c'était sans compter sur la vigilance de la police. Samedi dernier vers 21 heures, plusieurs patrouilles de police sont intervenues pour interrompre une rave-party. Les fêtards s'étaient réunis dans les sous-sols d'un ancien bunker situé à Hellemmes près de la rue Marcellin Krebs. A l'intérieur, une cinquantaine de personnes s'amusaient en dépit des réglés barrières et des restrictions sanitaires.

Certains arrivent à s'enfuir, les autres sont mis à l'amende. Les policiers verbalisent 31 participants pour "non respect du couvre-feu", et interpellent sept personnes. L'une d'entre elles est suspectée de trafic de stupéfiant tandis que les autres sont soupçonnées d'avoir pris part à l'organisation de la soirée. Ces individus, âgés de 18 à 28 ans, ont été placés en garde à vue, puis libérés. le parquet de Lille s'est saisi du dossier et décidera des éventuelles poursuites judiciaires.

Du matériel saisi

Lors de leur intervention, les policiers ont également saisi du matériel sono ainsi qu'une enceinte, une table de mixage, un jeu de lumière, une machine à fumée et un groupe électrogène. C'est la troisième fois en moins de quinze jours que la police du Nord intervient pour mettre fin à une rave-party.