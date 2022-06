Hellfest : à Clisson, les gendarmes mobilisés pour veiller sur les fêtards et les voisins du festival

En plus des agents de sécurité et des secouristes, les gendarmes sont aussi mobilisés pour assurer la sécurité des 60.000 festivaliers quotidiens du Hellfest. Ils sont jusqu'à 150 le soir.

Des hommes et des femmes en bleu pour veiller sur des festivaliers en noir. En plus des agents de sécurité, des "Hell watch", cette équipe dédiée à la lutte contre les "comportements malveillants" et des secouristes, les gendarmes veillent aussi sur les 60.000 festivaliers quotidiens du Hellfest, à Clisson. C'est le soir qu'ils sont le plus nombreux, ils sont environ 150.

Les pickpocket, le fléau de ce genre de festival

Eux se trouvent essentiellement à l'extérieur du site : des gendarmes en tenue, mais aussi en civil, à pied, à vélo, à cheval, en voiture. Un hélicoptère et une équipe cynophile peut être engagée si besoin. "On est en périphérie, on entre aussi sur le camping même s'il appartient au site parce qu'il y a pas mal de faits de vols", explique le lieutenant-colonel David Bolze, commandant de la compagnie de gendarmerie de Rezé. "On a aussi une présence discrète à l'intérieur du site pour de l'antiterrorisme et pour repérer les pickpockets, qui sont le fléau de ce genre de festival."

Des agressions de type mains aux fesses

Parmi les faits relevés par les gendarmes, des vols, des pertes de téléphones portables et des agressions "type, si vous me permettez l'expression, mains aux fesses", poursuit le lieutenant-colonel David Bolze, "avec souvent des auteurs qui reconnaissent les faits et qui s'excusent. Mais c'est quand même pris en compte judiciairement car il s'agit d'agression sexuelle caractérisée".

Ils se tiennent très bien et nous disent bonjour quand on passe

Mais c'est assez marginal souligne le gendarme qui apprécie le comportement des festivaliers : "les gens se tiennent très bien, ils sont souriants, bienveillants, ils nous remercient et nous disent bonjour quand on passe".

L'un de ces hommes, victime d'un vol de portable, se renseigne auprès de cette équipe pédestre. Il est dirigé vers la gendarmerie de Clisson. © Radio France - Céline Loizeau

A cheval, surtout au niveau des campings. Pratique pour voir de haut. © Radio France - Céline Loizeau