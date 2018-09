Pays basque

Journée noire à Hendaye ce vendredi 21 septembre. Deux hommes ont perdu la vie en mer. En début d’après-midi, c'est un Toulousain de 77 ans qui a été victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il se baignait en face de l'ancien casino de la ville. Des surfeurs l'ont ramené sur le sable mais les secours (pompiers et Samu) n'ont rien pu faire pour le sauver.

Il passait un examen de plongeur

L'autre noyade de la journée s'est déroulée dans la baie de Txingudi peu avant 10h. Un Bordelais de 53 ans était dans l'eau au large de Fontarrabi alors que l’océan était calme. L'homme effectuait un stage depuis lundi et était en train de passer un examen afin de valider ses compétences. Équipé d'une combinaison et de bouteilles, il devait nager en surface sur une distance de 500 mètres. Un effort qui lui a été fatal. En dépit de l'intervention des pompiers et de l'hélicoptère du Samu, le quinquagénaire est décédé.

Pas de doute sur l'origine du décès

La police de Saint-Jean-de-Luz a interrogé l'ensemble des acteurs du drame, notamment les responsables de la Base Fédérale d'Hendaye qui organisaient le stage de plongée. Il semble que toutes les procédures aient été respectées. L'accident ne fait pas de doute.acc