Hendaye : l'ancien militant d'ETA, David Pla interpellé

Hendaye, France

David Pla se savait sous la menace depuis le 20 décembre dernier ; le jour où les autorités françaises ont ordonné sa remise à l'Espagne. La mise en application de cette décision s'est déroulée ce jeudi 13 janvier 2020 à Hendaye où l'ancien militant d'ETA réside depuis sa libération en avril 2019 après une condamnation à cinq ans de prison pour "association de malfaiteur à visée terroriste". La police a procédé a son arrestation prés du commissariat de la ville où David Pla va régulièrement pointer dans le cadre de son contrôle judiciaire.

Mandat d’arrêt Européen

Madrid reproche à David Pla une rencontre avec des membres d'ETA dans le département des Landes en 2008. Des faits pour lesquels il a été blanchis en France mais pas en Espagne. Voila pourquoi un mandat d’arrêt européen a été mis en oeuvre outre Bidassoa. Âgé de 45 ans, David Pla devrait être transféré en Espagne sous 10 jours.

Arrestation contestée

Cette arrestation est dénoncée par les Artisans de la Paix et Bake Bidea : "Nous dénonçons cette arrestation et l’incarcération démesurée de David Pla Martin et nous exigeons que le nécessaire soit fait pour qu'il recouvre la liberté et soit auprès des siens."

Selon son avocate, Xantiana Cachenaut, "les espoirs de libération sont minces et il n'y a plus de recours possible".