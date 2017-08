Hendaye : manifestation de familles de prisonniers basques sur la plage

Étrange télescopage hier sur la plage d'Hendaye. 200 à 300 familles de prisonniers basques défilant sur le sable devant des vacanciers sidérés. Une initiative d'Etxerat pour que les "presoak" (les prisonniers) rentrent au pays.

Enième manifestation des familles de "preso". Énième rassemblement pour que les prisonniers basques les plus malades puissent rentrer au Pays Basque. Pour le mouvement "Etxerat" (à la maison !) il y a urgence que la France fasse de nouveaux pas. Et l'Espagne aussi. Ce dimanche donc, plusieurs manifestations ont été organisées sur les plages d'Euskal Herria (pays basque français et espagnol). L'idée : faire connaitre la situation des familles de prisonniers aux vacanciers.

Etonnant télescopage de deux univers © Radio France - Jacques Pons

Ces manifestations ont été lancées après la mort d'un prisonnier, Kepa Del Hoyo, victime d'un infarctus à l'âge de 46 ans dans la prison de Badajoz. Pour Etxerat "la responsabilité de la mort de Kepa del Hoyo repose entièrement sur la politique pénitentiaire d'exception maintenue dans les Etats espagnols et français, ensemble de mesures basées sur une soif de vengeance et qui ont mené à la mort ce prisonnier de Galdakao."

C'est donc devant des vacanciers médusés que les familles de "préso" ont défilé vers 13h sur la plage d'Hendaye. Le lieu est très prisé des voisins espagnols qui n'ont qu'à traverser la baie de Txingudi pour se retrouver en France. A noter qu'à deux reprises deux altercations ont éclaté lors du passage de cette manifestation. Un homme a crié en espagnol aux familles : "asesinos!" (assassins!). Une autre famille a également manifesté sa colère contre ce "spectacle". Dans les deux cas, les familles de prisonniers se sont contentées de défiler arborant le traditionnel drapeau de l'association "Presoak etxerat!" (les prisonniers à la maison!) et criant le slogan "euskal herria askatu" (pays basque libre!).

Il est indispensable qu'on obtienne, au moins, la liberation des prisonniers malades — Juan Salazar Fagoaga

Liberer, au moins, les prisonniers malades selon Juan Salazar Fagoaga Copier

Les familles sont obligées de voyager sans cesse en risquant leur vie ! — une manifestante de Burlada

Parmi les manifestants, deux navarraises de Burlada (aux portes de Pampelune), témoignage :

Témoignages de deux manifestantes de la province de Navarre Copier

"Nous demandons que les prisonniers basques reviennent en Euskal Herria. Parce que nous avons des amis, des personnes connues, des gens de la commune qui sont obligés d'aller voir les membres de leur famille en effectuant toutes les semaines des centaines de kilomètres, 700 ou 1000 kilomètres, alors qu'en même temps ce sont les fêtes de la commune, les gens de la famille ne peuvent pas rester car ils doivent faire des voyages. Évidemment que les familles et les amis subissent une condamnation alors qu'ils n'ont rien fait! Ils doivent voyager sans cesse en risquant leur vie et voilà!"

"Il faut lutter pour qu'ils reviennent à la maison. Pour qu'ils soient avec nous. Et surtout pour que les familles ne souffrent plus de cette torture de voyager des milliers de kilomètres. Avec le risque de la voiture. Le risque aussi de ne pas savoir si tu pourras ou pas visiter la personne au dernier moment. Si tu pourras ou pas rentrer dans la prison alors que tu as l'autorisation du juge. Et puis il y a aussi ce que ça coûte économiquement. Parce que, non, tout le monde ne peut pas faire tant de kilomètres et payer autant d'argent"

De nouvelles manifestations des familles sont programmées en septembre, cette fois à Paris.