Hendaye : un an et demi de prison ferme pour le conjoint violent

Il avait menacé de mort sa compagne à leur domicile d'Hendaye le jeudi 6 janvier 2022, alors qu'il venait à peine de sortir de prison en novembre 2021. Un homme de 56 ans jugé et condamné à un an et demi de prison ferme ce lundi par le tribunal judiciaire de Bayonne, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. Multirécidiviste, le Bayonnais de naissance a reconnu les faits.

Un prévenu multirécidiviste

Frédérique connait parfaitement la petit musique judiciaire. Son casier fait déjà mention de 25 condamnations depuis son adolescence. Dont une, en 1992, à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre. Alors, c'est avec une certaine aisance qu'il s'exprime devant le tribunal correctionnel présidé par Sebastien Ellul. "Oui" il reconnait avoir insulté sa compagne et l'avoir menacé de la faire passer de vie à trépas. "Je vais t'enterrer toi et ta sœur handicapée" lui dit il sur son téléphone portable le 6 janvier dernier. Il l'a même traité de "sale chienne", une "métaphore canine pas terrible, j'en conviens" souligne son avocate Me Caroline Crozet.

Un homme dangereux insiste le parquet

Tout cela pour une sombre histoire de logement et d'abonnement à EDF, et après avoir vidé une demi-bouteille de boisson anisée en un peu plus de deux heures. Le procureur de la République Marc Mariée a dénoncé un "homme dangereux". Et d'insister: "n'attendons pas la prochaine victime" a martelé l'accusation en demandant deux ans de prison ferme. Le tribunal a finalement condamné le prévenu à 18 mois de prison ferme. La défense ne va pas faire appel de cette décision.