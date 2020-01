Hendaye: Un homme de 35 ans interpellé pour vol et agression

Hendaye, France

L'affaire débute vendredi 23 janvier vers 18h30 devant la Caisse d'Epargne d'Hendaye. Une femme de 35 ans quitte l’établissement bancaire pour monter dans sa voiture. Avant de pouvoir démarrer un individu pénètre brusquement dans l'habitacle sur le siège avant droit. Il sort alors un cutter, qu'il place sur le ventre de sa victime. Très menaçant il lui demande le contenu de son sac à main. Mais il est vide. L'agresseur prend alors la fuite à pied. Rapidement le signalement de l'individu est communiqué aux forces de l'ordre.

Rebelote le lendemain

Les enquêteurs se mettent sur les traces de l'agresseur, et c'est grâce à une bonne collaboration entre la Police Municipale d'Hendaye et la Police Nationale, que l'affaire va être résolue. Le samedi 24 janvier vers 9h30, le même homme va tenter un nouveau coup devant la même banque. Il s'allonge par terre et simule un malaise devant une voiture. La conductrice se porte alors à son secours et lui propose de le reconduire chez lui. C'est lorsqu'il se trouve dans l'automobile qu'il va discrètement dérober le porte feuilles de sa victime. Il demande ensuite à finir le parcours à pied et prend la fuite avec 1500 euros dérobés à la conductrice.

Arrêté devant la gare d'Hendaye

Dix minutes plus tard le signalement est donné et l'individu arrêté dans le secteur de la gare. Placé en garde à vue il reconnait les faits. L'homme âgé de 35 ans est un toxicomane déjà connu de la police. Il doit être présenté au parquet de Bayonne ce lundi.