Hendaye vote une motion contre les animaux sauvages dans les cirques

Hendaye, France

A priori, ce vote est une première pour une commune du Pays basque. Réunie en conseil municipal mercredi soir, la Ville a décidé de mettre en place un cahier des charges strict pour encadrer l'accueil des cirques dans sa commune, indiquant privilégier les spectacles "sans animaux sauvages".

Mais ce n'est pas tout : les élus hendayais ont également adopté une motion contre la présence de mammifères sauvages dans les cirques. Ils demandent à ce qu'une loi soit votée en ce sens en France, et se sont appuyés pour cela sur la position de la Fédération des Vétérinaires d'Europe (FVE) qui recommandait en 2015 à toutes les autorités européennes d'interdire ces cirques itinérants.

"Maltraitance animale"

Alors pourquoi ce vote à Hendaye ? Tout simplement parce que la ville ne veut pas revivre ce qu'elle a vécu cet été, lorsque le cirque Muller avait sollicité le maire pour organiser son spectacle. "Devant notre refus, faute de place et en pleine saison estivale, le cirque avait trouvé moyen de se loger chez un particulier", rappelle Kotte Ecenarro. "Nous n'avions donc pas de raisons d'intervenir. Sauf que le lendemain de cette installation, le sous-préfet me téléphonait pour me dire qu'il y avait des dromadaires, un hippopotame et je ne sais combien d'animaux, qui n'avaient pas d'eau".

Le maire évoque "une maltraitance évidente d'animaux. A la faveur de plusieurs incidents par ailleurs, nous avons décidé de ne plus accueillir de cirques avec animaux."

Kotte Ecenarro, le maire d'Hendaye Copier

Il nous semble que les animaux sont bien mieux ailleurs que dans des cirques, en plein déplacement en tout cas.

Les deux délibérations ont été votées à l'unanimité.