Hennebont : son chien est sauvé après s'être coincé la tête dans des barreaux

Alors qu'elle est absente de son logement à Hennebont (Morbihan), Nathalie est alertée par téléphone que son chien est dans une situation compliquée. Ses voisins se sont aperçus que sa chienne, Ruby, une femelle de race Chow-chow, s'est coincée la tête dans les barreaux du garde-corps de son logement.

Le chien Ruby - Nathalie

Après plusieurs minutes et quelques essais infructueux pour la sortir du pétrin, sa maîtresse est obligée d'appeler les pompiers pour la tirer d'affaire. Ils arrivent rapidement et essayent de la déloger, notamment en coupant les barreaux. Au bout de 20 minutes, ils décident d'utiliser d'une meuleuse. Après 5 minutes d'intervention et un barreau coupé, Ruby peut enfin être libérée.