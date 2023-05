Henri Jibrayel condamné plus lourdement par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

C'est la gorge sèche et la voix emprunte d'émotion qu'Henri Jibrayel a quitté la salle d'audience de la cour d'appel d'Aix en Provence. L'ancien député socialiste des quartiers nord, et ancien conseiller départemental des Bouches du Rhône a vu ses peines alourdies.

Dans l'affaire dite des "casinos", il écope de 10 mille euros d'amende, 24 mois de prison dont 9 fermes pour détournement de fonds publics. Il est soupçonné d'avoir détourné des fonds attribués par l'assemblée nationale pour jouer aux machines à sous de différents casinos.

Dans l'autre affaire, dite des "croisières", il écope de 36 mois de prison dont 15 fermes ainsi que 40 mille euros d'amende pour abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Il est accusé d'avoir utilisé des subventions du conseil départemental pour financer des croisières offertes à 2.400 personnes âgées des 15e et 16e arrondissements de Marseille.

S'il devait être définitivement condamné dans ces deux affaires Henri Jibrayel effectuerait ces peines sous surveillance via un bracelet électronique. Henri Jibrayel condamné également à 5 ans d'inéligibilité, et à rembourser 18.500 euros à l'assemblée nationale et 51.500 euros au conseil départemental des Bouches du Rhône.

"Je me pourvois en cassation pour prouver mon honnêteté" - Henri Jibrayel

À la sortie de la cour, Henri Jibrayel a pris brièvement la parole : "les deux présidentes, du tribunal correctionnel de Marseille et de la cour d'appel, on déclaré qu'il n'y a aucun enrichissement personnel. Quant à la sortie en mer, elle a profité aux anciens, aux séniors du 15-16, je m'en réjouis et je me pourvois en cassation pour démontrer mon honnêteté dans cette affaire." Selon son avocat, Jorge Mendes, cette saisine de la cour de cassation suspend l'exécution de l'ensemble des peines prononcées à l'encontre de l'ancien député des quartier nord de Marseille âgé de 71 ans.