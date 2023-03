Henri Jibrayel, jugé en appel, risque une peine plus lourde qu'en première instance.

Henri Jibrayel risque une plus lourde condamnation qu'en première instance. L'ex-député marseillais, est jugé en appel à Aix-en-Provence ce mardi, pour deux affaires qui datent de ses mandats entre 2007 et 2017.

Dans l'affaire dite "des casinos", l'ancien élu est rejugé pour détournement de fonds publics. Le procureur requiert dix-huit mois de prison dont 12 mois ferme, sous bracelet électronique, ainsi que 10.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Si le tribunal suit les réquisitions, ce serait une plus lourde peine qu'en première instance. Henri Jibrayel était condamné à 6 mois de prison ferme en 2021.

L'ancien député est également jugé pour abus de confiance et prise illégale d'intérêts, dans l'affaire dite "des croisières". Ici, le parquet requiert 30 mois de prison dont 15 ferme, en plus de 20.000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de droits civiques. Là encore, une plus lourde condamnation qu'en première instance ou l'élu avait pris 10 mois de prison ferme.

Pour ces deux affaires, jugées à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le tribunal rendra son délibéré le mardi 23 mai.