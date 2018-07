Environ 200 motards venus de l'Hérault, du Gard et de la région parisienne ont défilé en cortège silencieux ce samedi, depuis Montpellier jusqu'à la Grande-Motte, pour rendre hommage à Julien, jeune motard de 23 ans, et pour dénoncer la mauvaise qualité des infrastructures routières.

La Grande-Motte, France

Brassard noir, fleur blanche à la main, près de 200 motards ont rendu hommage à Julien Guigourès, décédé le 29 juin dernier à l'âge de 23 ans. Le jeune homme a chuté de sa moto après un accident de la route.

"Julien nous a été pris à cause d'un trou dans la route et d'une barrière de sécurité non conforme", regrettent Catherine et Bernard Guigourès, ses parents. Autour d'eux, Adrien et Fabien, les frères de Julien, ainsi que de nombreux proches. Et près de 200 motards, rassemblés à l'appel de la Fédération française des motards en colère (FFMC) de l'Hérault et du Gard.

Les motards ont défilé avec une photo de Julien sur leur deux-roues. © Radio France - Sarah Mansoura

Dénoncer l'état des routes

Outre un dernier hommage au jeune homme, un passionné de moto installé dans le Gard depuis plus d'un an, le défilé, silencieux, a pris des allures d'un appel au pouvoirs publics. La FFMC 34 a décidé, en accord avec la famille de Julien, d'attirer l'attention sur l'état des chaussées et des routes françaises. "Ce n'est pas nouveau, nous le disons depuis des années : il y a un manque d'entretien et d'investissement, certaines routes sont dans un état déplorable", souligne Jean-Michel Sénéchal, président de la FFMC 34.

Le cortège a été formé, en accord avec la famille, avec les membres de la FFMC de l'Hérault et du Gard. © Radio France - Sarah Mansoura

Le cortège s'est arrêté à l'endroit de l'accident, devant le trou (rebouché depuis), situé avenue De Lattre de Tassigny, à la Grande Motte. Le temps de déposer des fleurs à l'endroit où Julien a perdu la vie, le 29 juin dernier.