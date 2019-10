Héric : il meurt écrasé par la voiture qu'il réparait

Héric, France

Terrible scène à Héric, ce jeudi soir. Un homme de 26 ans est devant chez lui. Il vient de réparer la voiture d'une amie, s'occupe alors d'un autre véhicule, qu'il surélève.

Sa compagne et une amie tentent de le réanimer

Une heure et demi plus tard, n'ayant pas de nouvelle, sa compagne et une amie sortent de la maison. Elles le découvrent inconscient, sous la voiture. Toutes les deux infirmières de formation, elles prodiguent les gestes de premier secours, en vain.