Héricourt : un corps découvert dans une voiture, la piste de l'accident privilégiée

Héricourt, France

Le procureur de la République de Vesoul indique ce vendredi que la piste criminelle semble s'éloigner après la découverte d'un corps recroquevillé à l'arrière d'une voiture mercredi à Héricourt. Les résultats de l'autopsie révèlent que la mort de la victime, un habitant de Sochaux âgé de 46 ans, est due à une "asphyxie respiratoire qui résulte d'un liquide". Suite à une soirée alcoolisée, l'homme se serait couché sur la banquette, et serait mort étouffé par son vomi. Deux de ses proches avaient été placés en garde à vue, ils ont été laissés libres ce vendredi.

Une soirée très alcoolisée

Si les souvenirs des témoins, le frère et un ami de la victime, restent très "vagues" explique Eric Dupic, procureur de la République de Vesoul, l'autopsie de ce Sochalien a été "déterminante". Après une soirée "très alcoolisée" et une dispute avec ses proches, la victime serait sortie du domicile de son ami et aurait chuté dans la rue, ce qui expliquerait les deux plaies à la tête. Le quadragénaire se serait ensuite réfugié dans son véhicule, se serait endormi avant de s'étouffer en vomissant.

L'enquête continue

La piste du décès accidentel semble donc se profiler affirme le procureur, l'enquête pour meurtre reste pour autant ouverte pour "lever tout doute" : les analyses toxicologiques doivent être étudiées, et les enquêteurs devront déterminer s'il n'y avait pas de tierce personne dans la voiture par exemple.