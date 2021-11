Héricourt : un homme de 60 ans mis en examen pour le meurtre de sa voisine, du sang retrouvé sur ses habits

L'homme de 60 ans placé en garde à vue après la mort d'une femme de 72 ans à Héricourt a été mis en examen jeudi soir pour meurtre. Le suspect est le voisin de palier de la victime. Il est placé jusqu'à lundi en détention provisoire, avant qu'un juge ne décide de son maintien en détention jusqu'au procès. Le sexagénaire, employé dans une société de nettoyage, est déjà accusé d'une tentative de meurtre à Valentigney, pour laquelle il sera prochainement jugé.

Des coups violents et des traces de strangulation

Le corps de cette Héricourtoise a été retrouvé par son gendre, mardi 23 novembre vers 15h30. L'autopsie réalisée jeudi a permis de montrer que des coups violents ont été portés sur le haut du corps de la victime. Des hématomes et des fractures au niveau cervical et crânien ainsi que des traces de strangulation ont été découverts. Ces blessures expliquent le décès, qui a eu lieu dans la journée du 23 novembre, selon l'expertise médico-légale.

L'autopsie a également révélé que la victime avait dans sa main une poignée de cheveux, ce qui laisse à penser qu'elle se serait débattue. Des analyses sont en cours pour savoir à qui appartiennent ces cheveux.

Du sang retrouvé sur les chaussettes du voisin

Lors des constatations faites par les policiers, ceux-ci se sont par ailleurs aperçus que l'appartement avait été fouillé. "Il reste à déterminer si ces fouilles ont eu lieu avant le meurtre, ou après, pour créer un subterfuge afin de mettre les enquêteurs sur la piste d'un crime crapuleux" a indiqué le procureur de Besançon, Etienne Manteaux. Une voisine a par ailleurs indiqué aux enquêteurs avoir entendu du bruit, en début d'après-midi.

Lors des recherches dans ce petit immeuble d'Héricourt, des traces de sang ont été retrouvées sur le mur du couloir, à proximité de la porte d'entrée du voisin de palier de la victime. Selon les enquêteurs, la porte de celui-ci semblait avoir été lavée. À l'intérieur de cet appartement, un homme de 60 ans "extrêmement alcoolisé et agressif" selon le procureur.

Les policiers ont retrouvé des traces de sang sur ses habits, notamment ses chaussettes, et une machine à laver était en train de tourner au moment de leur arrivée. Les analyses ont démontré que le sang prélevé sur les chaussettes était bien celui de la victime.

Un différend pour une livraison de colis ?

Les premiers éléments de l'enquête laisse apercevoir que la victime et son voisin entretenaient de bonnes relations. "Cet homme était devenu quelqu'un qui venait en aide à cette dame quand elle avait des soucis, qu'elle chutait à son domicile. C'était, pour la famille de cette femme, une présence rassurante" souligne le procureur.

Mais cette relation s'est vraisemblablement envenimée quelques jours avant les faits. "Ces deux personnes étaient en conflit, apparemment pour un problème de livraison de colis. Le point de conflit reste encore quelque chose d'assez confus, mais il y a eu une dégradation des relations entre ces deux personnes" a précisé Etienne Manteaux.

Lors de sa garde à vue, l'homme a nié les faits. Lorsque les enquêteurs lui font observer qu'il a des traces de sang sur ses habits, le suspect a finalement reconnu être entré dans l'appartement de sa voisine, qu'il a, selon ses dires, retrouvé morte. C'est à cette occasion qu'il se serait retrouvé avec du sang sur les chaussettes. Une découverte qui l'aurait fait paniquer, et refermer la porte ensuite, sans prévenir les secours.

Néanmoins, lors d'un examen avec un médecin, le voisin a reconnu avoir "vu rouge" et "tabassé quelqu'un" dans l'après-midi.

Le parquet souhaitait placer le sexagénaire en détention provisoire. Celui-ci a demandé un délais avant un débat contradictoire pour déterminer sa mise en détention provisoire, débat qui aura lieu lundi. En attendant, il a tout de même été écroué, jusqu'à lundi. Lors de sa mise en examen, il a continué de nier les faits.

Déjà accusé d'une tentative de meurtre

Cet homme de 60 ans est déjà accusé d'avoir tenté de tuer une personne en février 2017, à Valentigney, en lui donnant six coups de couteau à l'abdomen et au torse. Une tentative qui s'était effectuée, déjà, dans un contexte de conflits de voisinage, et lors de laquelle l'homme était alcoolisé. Il sera jugé à la cour d'assise du Doubs prochainement.

Pour cette affaire, l'homme est placé sous contrôle judiciaire, et a interdiction d'apparaître dans le Doubs, ce qui explique son déménagement à Héricourt.