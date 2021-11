Héricourt : une septuagénaire retrouvée morte, son voisin mis en cause

Après la mort d'une septuagénaire à Héricourt, un habitant âgé de 60 ans doit être présenté devant un juge d'instruction ce jeudi soir en vue d'une mise en examen pour meurtre. L'homme est suspecté d'avoir tué sa voisine, une femme de 72 ans. Mardi, en fin d'après-midi, un proche, qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de la victime s'est rendu au domicile de la retraitée, et a découvert le corps. Une fois sur les lieux, les enquêteurs ont rapidement interpellé le voisin, qui se trouvait alcoolisé.

Un meurtre d'une extrême violence

La victime a été retrouvée avec le visage "cabossé" selon une source judiciaire. L'autopsie montre plusieurs fractures aux os du visage, énormément de tuméfactions, de bleus. "Ce n'est certainement pas dû à une chute", car les premières analyses montrent bien que des coups ont été portés avec "une certaine insistance".

Le suspect nie les faits

Un homme de 60 ans, voisin de la vieille dame, a été interpellé quelques heures après la découverte du corps. Il était proche des lieux du drame et alcoolisé. Les enquêteurs le suspectent très rapidement, mais ne veulent pas en dire plus : existait-il un conflit entre les deux voisins? Ce qui est certain, c'est qu'en garde à vue il conteste les faits. Il explique ne pas être responsable du décès de la septuagénaire. Le procureur de Vesoul a requis la mise en examen du suspect et son placement en détention provisoire ce mardi soir.