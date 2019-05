Hérimoncourt : plus de 300 plants de cannabis découverts dans une maison

Les gendarmes du Doubs ont mis la main sur plus de 300 plants de cannabis mardi soir. Trois personnes ont été placées en garde à vue, un couple et leur fils majeur.

Appelés pour une tentative de cambriolage, les gendarmes sont tombés sur une véritable petite exploitation de cannabis, mardi soir dans une maison d'Hérimoncourt, dans le Doubs. Selon nos confrères de l'Est Républicain, qui ont révélé l'information, cette plantation a été découverte fortuitement par les gendarmes de la communauté de brigade d'Hérimoncourt, mardi.

Les gendarmes avaient été appelés pour une tentative de cambriolage, et c'est à ce moment là qu'il ont découvert les plants. La maison était visée par un jeune cambrioleur qui a été rapidement mis en fuite par des témoins. Les gendarmes se sont alors rendus sur les lieux et ont découvert dans la maison une plantation de plus de 300 plants de cannabis.

Un couple et leur fils en garde à vue

Le couple et leur fils majeur ont été placés en garde à vue. Ils ont été remis en liberté ce vendredi matin alors que l'enquête se poursuit. "Ce n'est pas le réseau du siècle, plutôt des jardiniers du dimanche", explique Julie Fergane, vice procureur à Montbéliard. Cette plantation de cannabis - plus de 300 plants élevés en pots, à l’intérieur et à l'extérieur de cette maison d'Hérimoncourt - était destinée essentiellement à la consommation familiale.

Le couple de quadragénaire et leur fils majeur étaient tous trois inconnus de la justice. Seuls deux consommateurs extérieurs ont pu être identifiés. L'enquête se poursuit pour s'assurer qu'aucun trafic n'est attaché à cette plantation. A l'issue de leur garde à vue ce vendredi matin, les trois suspects sont repartis libre de toute contrainte, ils seront convoqués ultérieurement.