Héritage de Johnny Hallyday : la justice française s'estime compétente pour trancher le litige

Le tribunal de Nanterre a estimé ce mardi qu'il était compétent pour trancher le litige autour de l'héritage du chanteur. David Hallyday et Laura Smet contestent le testament californien de leur père, qui désigne comme seule héritière sa veuve, Laeticia Hallyday.

Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday lors de l'hommage à Johnny, en septembre 2017.

La justice française s'estime compétente pour arbitrer le litige sur l'héritage qui divise la famille de Johnny Hallyday. C'est la décision rendue ce mardi pour le tribunal de Nanterre. Les magistrats ont estimé que "la résidence habituelle de Jean-Philippe Smet (...) est en France" et non aux Etats-Unis. C'est donc la loi française qui doit s'appliquer dans ce dossier.

à lire aussi Succession Hallyday : première victoire aux Etats-Unis pour Laura et David

C'est une victoire importante pour les aînés Hallyday qui réclament leur part d'héritage depuis plus d'un an, alors que leur père a légué l'ensemble de sa fortune à sa dernière épouse et leurs deux filles. Ils s'estiment déshérités, ce qu'interdit la loi française, qui fera donc référence. À moins que Laeticia Hallyday fasse appel de cette décision.

Johnny vivait surtout aux USA, pour sa veuve Laeticia

Alors que Laura Smet et David Hallyday affirment que la résidence principale de leur père était bien située en France, Laeticia Hallyday estime de son côté que les dernières années de la vie de son défunt mari aux Etats-Unis font de lui un résident américain.

Johnny Hallyday avait élu domicile à Los Angeles depuis 2007 et était détenteur, depuis 2014 d'une "green card", la carte de résident permanent aux Etats-Unis, avait argumenté Maître Albou, qui représentait Laeticia Hallyday à l'audience.

Une partie des biens de Johnny déjà gelée, une longue procédure en vue

David et Laura ont déjà obtenu le gel des propriétés françaises du chanteur ainsi qu'une partie de ses droits d'auteurs et royalties pour protéger la part d'héritage à laquelle ils pourraient prétendre. "De toute façon, on est parti pour dix ans de procédure", a confié à l'AFP un acteur du dossier.