Ce sera le premier arbitrage judiciaire dans la bataille pour l'héritage de Johnny Hallyday : le tribunal de Nanterre se prononce ce vendredi sur le gel des biens et des droits du chanteur, et le droit de regard sur son ultime album, demandés par ses deux aînés. David Hallyday et Laura Smet contestent le testament de leur père, qui lègue l'ensemble de son patrimoine à sa femme Laeticia, ainsi qu'à leurs deux filles mineures, Jade et Joy.

Une autre procédure est en cours pour décider du caractère légal ou illégal du testament, mais aucune audience sur le fond de cette question n'a encore été fixée. Elle pourrait prendre des mois, voire des années.

David et Laura pourront écouter l'album de Johnny, mais pas y toucher

Au total, le patrimoine de Johnny Hallyday représenterait plusieurs dizaines de millions d'euros : propriétés, voitures de luxe et droits issus de 1.160 chansons. Outre ce patrimoine, les aînés du chanteur ont également demandé à la justice de pouvoir écouter son 51e album studio, resté inachevé. Une dizaine de chansons ont été enregistrées, mais "non mixées" avant sa mort, avait souligné Me Carine Piccio, avocate de David à l'audience du 30 mars.

Pour l'instant, Warner Music , la maison de disques de Johnny n'a fait qu'une concession : David et Laura pourront écouter l'album, mais pas question d'y toucher de remettre en cause le mixage, par exemple.

Vers un arrangement entre les deux parties ?

D'après RTL, les deux parties, Laeticia d'un côté, et David et Laura de l'autre, seraient prêtes à trouver un arrangement. Un accord qui pourrait porter soit sur le droit moral de Johnny, soit sur le patrimoine immobilier du chanteur.